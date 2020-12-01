BioNTech ve Pfizer, ‘corona’ aşısının piyasa onayı için Avrupa İlaç Ajansı’na başvurdu

Alman BioNTech firmasının ABD’li ilaç şirketi Pfizer ile birlikte geliştirdiği corona aşısı için Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) koşullu piyasa onayı için başvuru yapıldı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın aktardığına göre BioNTech açıklamasında, dünkü başvuruyla EMA tarafından 6 Ekim’de Covid-19’a karşı ‘BNT162b2’ adlı aşı adayına ruhsat verilmesi için başlatılan sürecin tamamlandığı belirtildi.

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Aşının daha önce corona enfeksiyonu görülmeyen hastalarda yüzde 95 etkili olduğunun belirtildiği açıklamada, aşının etkinliğinin tüm yaş ve cinsiyet gruplarında tutarlı olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “EMA, aşı adayının Covid-19’a karşı koruma için faydalarının, olası risklerden daha ağır bastığı sonucuna varırsa ajans şartlı piyasa onayının verilmesini önerecektir. Bu, BNT162b2’nin 2020’nin sonundan önce Avrupa’da kullanılmasını sağlayabilir.”

Biontech’in kurucu ortağı Uğur Şahin, başvuruyu Covid-19’a karşı aşı çalışmalarında önemli bir adım olarak değerlendirerek şunları söyledi: “Onaylanırsa aşımızın hızlı küresel dağıtımını sağlamak için dünya genelinde düzenleyici kurumlarla çalışmaya devam etmek istiyoruz. Normale dönebilmek için virüsle mücadeleye yönelik küresel çabalara katkıda bulunmak istiyoruz.”

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Söz konusu aşının onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Birlekşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) başta olmak üzere Avustralya, Kanada ve Japonya’da yetkili kurumlara başvuruda bulunulduğu hatırlatıldı.