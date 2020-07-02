BioNTech ile Pfizer’in ‘corona’ aşısı, ilk insan deneylerinde bağışıklık sağladı

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ve ABD ilaç devi Pfizer, geliştirdikleri Covid-19 aşısının insan üzerindeki ilk aşama deneylerde potansiyel taşıdığını ve iyi tolere edildiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Söz konusu aşı, insanlar üzerinde test edilen 17 aşıdan biri.

Reklam

Potansiyel tedavi, Moderna, CanSino Biologics ve Inovio Pharmaceuticals’ı kapsayan projelerle birlikte insan üzerindeki deneylerde umut veren ilk aşama Covid-19 aşılarının dördüncüsü.

BioNTech, 24 sağlıklı gönüllü üzerinde BNT162b1 ilacının iki dozajının test edilmesinin, enfekte kişilerde 28 gün sonra normalden daha yüksek seviyelerde Covid-19 antikorları geliştirdiğini gösterdi.

BioNTech’in kurucu ortağı ve CEO’su Ugur Şahin, “Bu ilk deneme sonuçları aşının bağışıklık sağladığını ve güçlü bir bağışıklık tepkisine neden olduğunu gösteriyor” dedi.

Reklam

BioNTech ve Pfizer şimdi, 30 bin sağlıklı katılımcıyı içeren bir deney için en umut vadeden dört deneysel aşıyı seçecek. Düzenleyici kurumdan onay almaları halinde deneylerin ABD’de ve Avrupa’da temmuz ayı sonunda başlaması muhtemel.