BioNTech CEO’su Şahin: Bu ay sonu Türkiye’de aşılamaya başlayabiliriz

Alman biyokimya şirketi BioNTech’in kurucu ve yöneticisi Prof. Dr. Uğur Şahin, “Her şey yolunda giderse bu ay sonunda Türkiye’de aşılamaya başlayabiliriz” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün, BioNTech aşısından 5 bin 800 dozunun Türkiye’ye ulaştığını ve bunların analizlerde kullanılacağını söylemişti. Koca ay sonuna kadar da 4.5 milyon dozun Türkiye’ye getirileceğini de eklemişti.

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Bunun yanında Bloomberg ajansının ulaştığı ve 15 Mart’a kadar olan ihracat rakamlarını kapsayan belgelere göre AB toplamda 41.6 milyon doz aşı ihraç etti. Bunun 1.4 milyon dozu Türkiye’ye satıldı.

Türkiye’ye hangi firmanın aşısının ihraç edildiği belirtilmese de, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çinli Sinovac firmasında sipariş edilenler dışında, Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen aşının alımının ihtimal dahilinde olduğunu geçen aralık ayından bu yana dile getiriyor. Defalarca gündeme gelmiş olsa da BioNTech aşılarının Türkiye’ye teslim edildiğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Türkiye’ye gönderilecek 4.5 milyon doz aşıya ilişkin AA’ya konuşan Şahin, şunları aktardı: “Bu konuda mevzuat, teknik ve kalite kontrol işleri yapmak zorundaydık bunlar geçen hafta tamamlandı. 2021’in ikinci yarısında daha fazla aşı gönderilmesi konusunda çalışıyoruz.”

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Aynı kişide iki farklı aşı uygulanabilir

Covid-19’a karşı iki farklı aşının aynı kişi üzerinde uygulanmasının mümkün olduğunu anlatan Şahin, “Bu mümkün olabilir fakat test edilmesi gerekir. Britanya’da bu konuda klinik deney başlatıldı” dedi.