BioNTech CEO’su Şahin: Aşı ‘corona’ mutasyonuna karşı da etkili

Pfizer’le birlite ‘corona’ aşısı geliştiren BioNTech firmasının kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, aşıyı 20 kadar virüs varyasyonu üzerinde denediklerini, Britanya’da ortaya çıkan ‘corona’ mutasyonu üzerinde de etkili olacağına inandıklarını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’nin haberine göre virüsün şu anda güçlü bir şekilde mutasyona uğradığını ifade eden Şahin, testlere devam etmeleri gerektiğini ve bunun da yaklaşık iki hafta süreceğini belirterek “Ancak (aşının) etki mekanizmasının önemli ölçüde etkilenmeyeceğine eminiz” diye konuştu.

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Aşıda kullanılan antijenin (antikor üreten madde) 1270 aminoasitten oluştuğunu anlatan BioNTech CEO’su Şahin, bunlardan dokuzunun mutasyona uğradığını ve bunun da aminoasitlerin yüzde biri bile olmadığını ifade etti.

“Aşımız tüm proteini görüyor ve çoklu bağışıklık tepkileri geliştiriyor. Dolayısıyla virüsün kaçamayacağı kadar çok kenetlenme noktası var” diyen Şahin, bunun virüsün yeni türünün zararsız olduğu anlamına gelmediğini vurguladı.

Şahin, geliştirdikleri aşının mRNA bazlı olduğunu belirterek, prensipte virüsün yeni varyasyonlarına karşı etki sağladığını kaydetti.

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İki firmanın geliştirdiği aşı Britanya ve ABD’de halihazırda uygulanırken, AB’den de kullanım onayı aldı.