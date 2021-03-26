BioNTech aşısının ilk dozu her 100 kişiden 99’unda güçlü bağışıklık geliştirdi

Britanya’da yapılan bir araştırmada ABD’li ilaç firması Pfizer’ın, Alman biyoteknoloji firması BioNTech’le ortak geliştirdiği Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların yüzde 99’unda ‘güçlü bağışıklık’ geliştiği bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Oxford, Sheffield, Liverpool, Newcastle ve Birmingham üniversitelerinden bir grup araştırmacı, aşının ilk dozunu yaptıran sağlık çalışanlarında aşıdan sonra oluşan bağışıklık sürecini inceledi.

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9 Aralık 2020 ile 9 Şubat 2021 tarihleri arasında, ilk doz aşıyı yaptıran 257 sağlık çalışanından alınan kan örneklerinde T hücresi ve antikor analizi yapıldı.

Britanya Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre sağlıkçıların yüzde 99’unda güçlü bağışıklık geliştiği gözlendi.

Bunun yanında aşının, Covid 19 kaynaklı şiddetli hastalığa karşı koruma sağladığı bilgisine de yer verildi.

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İlk doza öncelik verilerek daha fazla kişi korunabilir

Sonuç, ilk dozu yüksek koruma sağlayan Pfizer/BionTech’in Covid-19 aşısının ikinci dozunun uzun süre sonra yapılabileceği görüşünü destekler yönde. Böylece ilk doza öncelik verilmesiyle risk grubunda yer alan daha fazla kişi korunabilecek.

Bir başka sonuç şu: Covid-19 geçirdikten sonra bir doz aşı yaptırmış kişilerdeki T hücresi ve antikor tepkisi virüse yakalanmadan bir doz aşı yaptırmış kişilere kıyasla daha yüksek. Aşıdan sonra oluşan T hücresi ve antikor yanıtının ne kadar sürdüğü ise henüz bilinmiyor.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, çalışmanın aşıların virüse karşı ‘mükemmel’ koruma sağladığına ilişkin daha fazla kanıtı ortaya koyduğunu belirtti.

Hancock, yürüttükleri ‘başarılı’ aşılama programı sayesinde ülkedeki yetişkinlerin yüzde 50’sinden fazlasının aşı olduğunu ve temmuza kadar tüm yetişkinlere aşı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.