Diken

Yaramazlara biraz batar!

BioNTech aşısı kimlere yapılamaz, nelere dikkat edilmeli?

Sağlık Bakanlığı Türkiye’de uygulanmaya başlayan BioNTech/Pfizer aşısının kullanımıyla ilgili kurallar rehberini yayınladı.

Fotoğraf: Reuters

Buna göre aşının iki dozu dört hafta arayla uygulanacak.

Reklam

Kimlere uygulanmayacak?

Aktif Covid-19 hastasına, son 180 gün içinde testi pozitif çıkanlara, son 10 gün içinde temaslı hale gelmişlere, aşı içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı anafilaksi (ciddi, hayati tehlike potansiyeli taşıyan alerjik reaksiyon) öyküsü bulunan kişilere aşı yapılmayacak (İlk dozdan sonra anafilaksi oluşan kişilere ikinci dozun uygulanmayacak.)

Covid-19’u ağır geçirme riski yüksek gebelere isterse yapılabilecek.

Yapılırken nelere dikkat etmeli?

Rehberde aşı flakonuna (şişesi) uygulanması gereken işlemlerden farklı durumlarda saklama koşullarına kadar ayrıntılı bilgiler yer aldı.

Reklam

Kurallardan bazıları şöyle sıralandı:

Aşı flakonları sert sarsıntılardan ve darbelerden korunmalı.

Aşı kullanılmadan önce sulandırılarak seyreltilmeli.

Flakon sulandırılmadan önce erimiş olması beklenmeli.

Sulandırılmamış flakonun görünümü beyaz-kirli beyaz arası renkte donmuş çözelti şeklinde olup beyaz-kirli beyaz renkte opak amorf partiküller içerebilir. Sıvıda herhangi bir renk değişikliği veya başka partiküller görüldüğünde ya da sıvı renksiz hale gelirse flakon kullanılmadan uygun şekilde imha edilmeli.

Erimiş flakon sulandırılmadan önce nazikçe ve yavaşça 10 kez ters yüz edilmeli. Kesinlikle çalkalanmamalı.

BioNTech aşıları uygulanmaya başladı

Sinovac mı BioNTech mi: Kim hangi aşıyı tercih etmeli?

BioNTech aşıları bakanlığın deposunda: Eksi 80 derecede saklanıyor

Sağlık bakanı: 2.8 milyon doz aşı geldi

BioNTech aşısında son durum ne?

Koca: BioNTech aşısı önümüzdeki hafta uygulanmaya başlayacak

SON HABERLER

İzmirli şarkıcı 100 yaşında: Bir kez daha Adieu Dario!

Bugün, İzmir’de avukat yazıhanelerinde getir götür işleri yaparken kendi kendine Fransızca ve gitar çalmayı öğrenen, günün birinde “Ver elini Paris” diye şansını denemek için dünyaya giden, fakat Türk pasaportunu asla değiştirmeyen, Dario Moreno’nun 100’üncü yaşı.

Van’daki gazeteciler altı ay sonra özgür

Van’ın Çatak ilçesinde iki köylünün helikopterden atıldığı iddiasının haberleştirilmesiyle ilgili dördü tutuklu beş gazetecinin ‘terör örgütü üyeliği’yle suçlandığı davada tahliye kararı çıktı.