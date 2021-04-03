BioNTech aşısı kimlere yapılamaz, nelere dikkat edilmeli?

Sağlık Bakanlığı Türkiye’de uygulanmaya başlayan BioNTech/Pfizer aşısının kullanımıyla ilgili kurallar rehberini yayınladı.

Fotoğraf: Reuters

Buna göre aşının iki dozu dört hafta arayla uygulanacak.

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Kimlere uygulanmayacak?

Aktif Covid-19 hastasına, son 180 gün içinde testi pozitif çıkanlara, son 10 gün içinde temaslı hale gelmişlere, aşı içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı anafilaksi (ciddi, hayati tehlike potansiyeli taşıyan alerjik reaksiyon) öyküsü bulunan kişilere aşı yapılmayacak (İlk dozdan sonra anafilaksi oluşan kişilere ikinci dozun uygulanmayacak.)

Covid-19’u ağır geçirme riski yüksek gebelere isterse yapılabilecek.

Yapılırken nelere dikkat etmeli?

Rehberde aşı flakonuna (şişesi) uygulanması gereken işlemlerden farklı durumlarda saklama koşullarına kadar ayrıntılı bilgiler yer aldı.

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Kurallardan bazıları şöyle sıralandı:

Aşı flakonları sert sarsıntılardan ve darbelerden korunmalı.

Aşı kullanılmadan önce sulandırılarak seyreltilmeli.

Flakon sulandırılmadan önce erimiş olması beklenmeli.

Sulandırılmamış flakonun görünümü beyaz-kirli beyaz arası renkte donmuş çözelti şeklinde olup beyaz-kirli beyaz renkte opak amorf partiküller içerebilir. Sıvıda herhangi bir renk değişikliği veya başka partiküller görüldüğünde ya da sıvı renksiz hale gelirse flakon kullanılmadan uygun şekilde imha edilmeli.

Erimiş flakon sulandırılmadan önce nazikçe ve yavaşça 10 kez ters yüz edilmeli. Kesinlikle çalkalanmamalı.