BioNTech aşısı 12-15 yaşta da etkili: Daha yüksek seviyede antikor oluştu

Pfizer/BioNTech’in geliştiridiği Covid-19 aşısının 12-15 yaş aralığındaki çocuklarda güvenli olduğu ve yüksek oranda koruma sağladığı açıklandı.

Fotoğraf: Cincinnati Çocuk Hastanesi

Şirketlerin açıklamasına göre ABD’de 2 bin 260 çocukla yapılan araştırmada iki doz aşı veya plasebo, üç hafta arayla, yetişkinlerle aynı dozda uygulandı.

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Plasebo grubunda 18 vakaya rastlanırken aşı grubunda hiç vaka görülmedi.

Daha önce deneyleri yapılan 16-25 yaş grubuna kıyasla, 12-15 yaş aralığında daha yüksek miktarda antikor üretildiği görüldü.

Çocuklarda da yetişkinlere benzer yan etkiler gözlemlendiği belirtildi.