Binlerce sığınmacı, Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki sığınmacı kampında çıkan yangından kaçtı

Yunanistan’ın Midilli Adası’nda corona virüsü tecriti altında bulunan sığınmacı kampındaki binlerce sığınmacı kampta çıkan yangından kaçtı.

Fotoğraf: Reuters

Yangında can kaybı olduğuna ilişkin bir haber olmamasına karşın, başbakan acil durum toplantısı yapmak için bakanları çağırdı.

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İtfaiyenin yaptığı açıklamaya göre yangın Morya’daki aşırı kalabalık sığınmacı kampında dün gece yarısı çıktı.

Televizyondaki haberlerde, sabahın erken saatlerine kadar Morya’nın yanmış ve ezilmiş konteyner ve çadır yığınına döndüğü ve birkaç kişinin enkazdan kişisel eşyalarını almaya çalıştıkları görüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olduğuna dair bir bilgi paylaşılmazken, alevlerin çıkma sebebi de henüz netleşmedi.

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Yunanistan Göç Bakanlığı’nda yetkili Manos Logothetis, devlet kanalı Athens News Agency’ye, “Morya muhtemelen tamamen yok olmuştur” dedi.

Görgü tanığı Panagiotis Deligiannis ise şunları söyledi: “Yangın halâ şiddetini koruyor ve kamptakiler tahliye edildiler. Tüm bu insanlar ana yola çıkıp Midilli’ye gidiyorlar. Orada bulunan polisler insanların geçişlerine engel oluyorlar. Bu insanlar sağ solda uyuyorlar.”

Belirtilen kapasitesinin dört katı olan 12 binden fazla kişiye ev sahipliği yapan Morya sığınmacı kampı, tesisteki kötü yaşam koşulları nedeniyle yardım kuruluşları tarafından sıklıkla eleştiriliyordu.

Kampta bulunan sığınmacılardan birinin corona virüsü testinin pozitif çıkmasından sonra yetkililer kampı geçen hafta karantinaya almışlardı. Geçen haftadan beri kampta tespit edilen vaka sayısı 35’e yükselmişti.

Türkiye’nin Ege kıyılarına çok yakın olan Midilli Adası, 2015-2016 yıllarındaki yoğun göç hareketinin tam ortasında yer almıştı. Pandemiden ötürü, 1 Mart’tan itibaren adaya sığınanlar kampların uzağında karantinaya alınıyordu.