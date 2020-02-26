Binlerce konutu bitiremeyen müteahhitten pişkin savunma: Derdinizi Erdoğan’a anlatın

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki Innovia projesinde çok sayıda kişiye konut satıp teslim etmediği gerekçesiyle davalık olan Yeşil GYO’nun sahibi Kamil Engin Yeşil’in mağdurlarla yaptığı bir toplantıda kendini “Gidin derdinizi Tayyip Erdoğan’a anlatın” diye savunduğu belirtildi.

Fotoğraf: DW Türkçe/Pelin Ünker

DW Türkçe’den Pelin Ünker’in haberine göre 2010-2011 yılında sözleşmelerin yapıldığı projede dairelerin 36-48 ayda teslim edilmesi öngörülüyordu.

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Dönemin AKP’li Esenyurt belediye başkanı Necmi Kadıoğlu’nun da garantör sıfatıyla sözleşmelere imza attığı projede 2020 yılına gelinmesine rağmen sadece inşaat temeli atılmış.

Projenin ilk üç etabında 9 bin 100 konut teslim edilirken, dördüncü etaptaki 6 bin 500 konut teslim edilmedi. Konut satışının halen devam ettiği bildirildi.

Yetkililere sesini duyurmak için uzun süredir eylem yapan 6 bin mağdurdan biri olan Mine Öner, belediyenin garantörlüğünün kendilerine güven verdiğini ancak bunun boşa çıktığını söyledi.

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Hayali bir projeyi satın aldığını, bunun bir dolandırıcılık suçu olduğunu ifade eden Öner, şirket sahibi Kamil Engin Yeşil’in ekonomik krizi ve Gezi protestolarını bahane ederek zaman kazanmaya çalıştığını söyledi. Yeşil’in bir toplantıda “Gidin derdinizi Tayyip Erdoğan’a anlatın” dediğini aktaran Öner, “Hakim-savcı da ‘Direkt dolandırıcılık yok’ diyor. Hayali bir projeyi satmak bu ülkede suç değil mi” diye sordu.

Üç seçenek sunulmuş

Şirketin satın aldığı konutları teslim alamayan mağdurlara üç seçenek sunduğu belirtildi.

İlk seçenekte ek inşaat maliyeti çıkarıldığı, diğer seçenekte dairenin sözleşmesinin iptal edilip başka bir projeden ev verme vadedildiği, üçüncü seçenekte ise sözleşme feshi karşılığında alacakların çek olarak ödenmesi önerildiği kaydedildi.

Üçüncüyü seçen mağdurlara verilen çeklerinse karşılıksız çıktığı öne sürüldü.