Binlerce kişinin boğalarla koştuğu San Fermin Festivali’nin ilk gününde beş kişi yaralandı

İspanya’nın Pamplona kentindeki, binlerce kişinin boğalarla birlikte koştuğu ‘geleneksel’ San Fermin Festivali’nin ilk gününde beş kişi yaralandı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Daily Mail’deki habere göre İspanyol yetkililer, dün başlayan festivalde yaralananlardan ikisinin ‘boynuzlandığını’, bunlardan biri olan, sol bacağına boynuz darbesi alan 23 yaşındaki ABD’li turistin durumun ciddi olduğunu açıkladı. Diğer yaralıların da birinin ABD’li diğerlerinin İspanyol olduğu belirtildi.

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6-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenen festivaldeki koşularda altı boğa başlangıç noktasından arenaya kadar olan 850 metrelik mesafeyi kalabalıkla beraber koşuyor. Her yıl yabancı turistlerin de aralarında olduğu 1 milyon kişinin katıldığı festivalde gündüz koşan boğalar, akşamki boğa güreşinden sonra öldürülüyor.

Yılda ortalama 200-300 kişinin yaralandığı festivalde ölümler de kayda geçti. Festivalde en son ölen isim 2009’da bir boğanın boynundan boynuzlaması sonucunda hayatını kaybeden 27 yaşındaki İspanyol Daniel Jimeno oldu.

Festival, hayvan hakkı savunucuları ve derneklerlinin tepkisini çekiyor. Dünkü açılış öncesinde bir grup hayvansever tarafından protesto edildi.