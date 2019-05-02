Binlerce kişi aradı: Parkta kaybolan iki çocuk ormanda sağ salim bulundu

Rize’nin Fındıklı ilçesinde parkta oynarken kaybolan dört yaşındaki Selim Yağız Özkan ile beş yaşındaki Barış Yıldırım ormanlık alanda bulundu.

Yağız Özkan (solda) ve Barış Yıldırım. Fotoğraflar: DHA



Fındıklı ilçesinde Merkez Mahallesi’ndeki evlerinin önündeki parkta oynayan Yağız ile Barış, saat 17.00 sıralarında gözden kayboldu. Yakınlarının çevrede aradığı çocuklar bulunamayınca, polise haber verildi. Polis ekipleri kaybolan çocukların bulunması için park çevresindeki MOBESE ve işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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Fındıklılılar yardım edebilme umuduyla çocukların kaybolduğu parkta toplandı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ekiplerinin yanı sıra belediye hoparlörlerinden yapılan çağrı ve cep telefonlarına gönderilen SMS ile binlerce kişi arama çalışmalarına destek veriyor. Belediye hoparlörlerinden yapılan çağrı ile vatandaşların çocuklar bulununcaya kadar arama çalışmalarına devam edilmesi istendi. Vatandaşlar ellerinde el fenerleri ile cadde ve sokaklar ile dere yatakları ve binaların çevrelerinde arama yaptı.

Bu arada Rize Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç ekipleri de dere yataklarında arama çalışması başlattı.

İki çocuk saat 10.00 sıralarında ormanlık alanda sağ salim bulundu.

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