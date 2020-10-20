Binlerce dolarınız varsa Obi-Wan Kenobi’nin ışın kılıcı ya da ‘özel bir kadın’ Vivian’ın çizmeleri sizin olabilir

Brad Pitt’in ‘Fight Club‘ta giydiği deri ceketten Julia Roberts’ın ‘Pretty Woman‘ filmindeki ikonik çizmelerine, Star Wars karakteri Obi-Wan Kenobi’nin ışın kılıcından Matrix’teki Neo’nun meşhur kıyafetine bine yakın film kostüm ve aksesuarları açık artırmayla satışa çıkıyor.

Fotoğraflar: Reuters

Prop Store isimli film hatıra eşyası şirketi tarafından 1-2 Aralık’ta yapılacak açık artırmaya dünyanın her yerinden telefonla veya internet üzerinden katılmak mümkün. Açık artıma internetten canlı yayınlanacak.

Reklam

Açık artımadaki en değerli parçalardan biri Obi-Wan Kenobi’nin ‘Star Wars: Revenge of the Sith‘ filminde kullandığı ışın kılıcının 103 binle 155 bin dolar arası (814 bin-1 milyon 224 bin lira) arası alıcı bulması bekleniyor.

Bir diğer pahalı parça da ‘Matrix Reloaded‘ filminde Keanu Reeves’in canlandırdığı Neo karakterinin tam takım kostümü. Yerlere kadar uzanan pardösünün de dahil olduğu kostümün 52 binle 78 bin dolar (410 bin-616 bin lira) arası bir fiyata satılması bekleniyor.

Tom Cruise’un ‘Top Gun‘da giydiği ceketin 19-21 bin dolar, Brad Pitt’in ‘Fight Club‘ ceketinin 26 bin-38 bin dolar arası fiyat biçiliyor.

Reklam

Julia Roberts’ın ‘Pretty Woman’da giydiği çizmelerin fiyatının ise 19 bin dolara kadar çıkması bekleniyor.

Açık artırmada satışa çıkacak diğer eşyalar arasında Jack Nicholson’ın Joker karakterini canlandırırken taktığı mor fedora şapka, Tom Hanks’in ‘Saving Private Ryan’daki kaskı, Jennifer Lawrence’ın ‘Hunger Games‘ serisinin ikinci filminde giydiği dövüş kostümü bulunuyor.