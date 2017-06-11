Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Binlerce bisikletçi çırılçıplak yollara düştü


 

Binlerce bisikletçi çırılçıplak yollara düştü.

Fotoğraflar: Reuters

Dünya çapında 70’e yakın ülkede dün düzenlenen ‘Çıplak Bisiklet Sürme Günü’nde birçok insan trafiğe kapalı caddelerde bisiklet sürdü.

‘Beden özgürlüğü’nü savunan bisikletçiler vücutlarına yaptıkları çizimler ve taşıdıkları pankartlarla mesaj verdi.

Yunanistan’da ineğe benzemek için bir kıyafet giyen kadın, vücuduna “Sütüm çocuklarım içindir” diye yazdı.

Bir başkası da bisiklet kullanımının teşvik edilerek egzoz gazlarının doğaya daha fazla zarar verilmesinin engellenmesini istedi.

‘Çıplak Bisiklet Sürme Günü’, 11 yıldır düzenleniyor.

SON HABERLER

Akşener’den Bahçeli’ye: İçiniz sızlamaz mı?

Eski MHP milletvekili Meral Akşener, “Referandumda ‘evet’ çıktığı dakikadan itibaren Türkiye’nin güllük gülistanlık olacağını, uçacağını, kaçacağını, aşacağını söyleyenler bugün Türk milletini yanıltmış olmaktan acaba utanıyorlar mıdır?” diyerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye çattı: “Hiç içiniz sızlamaz mı, fiili durumu hukuki durum çerçevesine aldınız, hiç içiniz sızlamaz mı?”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...