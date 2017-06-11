Binlerce bisikletçi çırılçıplak yollara düştü.

Dünya çapında 70’e yakın ülkede dün düzenlenen ‘Çıplak Bisiklet Sürme Günü’nde birçok insan trafiğe kapalı caddelerde bisiklet sürdü.

‘Beden özgürlüğü’nü savunan bisikletçiler vücutlarına yaptıkları çizimler ve taşıdıkları pankartlarla mesaj verdi.

Yunanistan’da ineğe benzemek için bir kıyafet giyen kadın, vücuduna “Sütüm çocuklarım içindir” diye yazdı.

Bir başkası da bisiklet kullanımının teşvik edilerek egzoz gazlarının doğaya daha fazla zarar verilmesinin engellenmesini istedi.

‘Çıplak Bisiklet Sürme Günü’, 11 yıldır düzenleniyor.