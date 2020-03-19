Binlerce Bangladeşli ‘corona’ya karşı ‘safları sıklaştırdı’

Güney Asya ülkesi Bangladeş’in güneyindeki Raipur kasabasında binlerce Müslüman, ülkeyi corona virüsünden kurtaracağına inandığı için Kuran’daki şifa dualarını okumak üzere açık alanda toplandı.
Yerel polis şefi Tota Miah dua için yaklaşık 10 bin kişinin toplandığını söylerken, organizatörler bu sayıyı 25 bin olarak açıkladı.
AFP’ye konuşan polis şefi, kitlenin ‘ülkeyi virüsten kurtaracağına inandığı için şafaktan sonra dua etmek üzere toplandığını’ söyledi. Miah, organizatörlerin yetkili kişilerden izin almadığını da belirtti.
Yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınından 14 kişinin etkilendiği Bangladeş’te bir kişi hayatını kaybetmişti.
Ülkede eğitime ara verilmiş ve virüsün yayılmasını önlemek için zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması çağrısında bulunulmuştu.