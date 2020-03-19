Binlerce Bangladeşli ‘corona’ya karşı ‘safları sıklaştırdı’

Güney Asya ülkesi Bangladeş’in güneyindeki Raipur kasabasında binlerce Müslüman, ülkeyi corona virüsünden kurtaracağına inandığı için Kuran’daki şifa dualarını okumak üzere açık alanda toplandı.

Fotoğraf: Reuters

Yerel polis şefi Tota Miah dua için yaklaşık 10 bin kişinin toplandığını söylerken, organizatörler bu sayıyı 25 bin olarak açıkladı.

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AFP’ye konuşan polis şefi, kitlenin ‘ülkeyi virüsten kurtaracağına inandığı için şafaktan sonra dua etmek üzere toplandığını’ söyledi. Miah, organizatörlerin yetkili kişilerden izin almadığını da belirtti.

Massive #coronavirus prayer session with tens of thousands of devotees sparks outcry in Bangladesh.



Gathering held — without permission of local authorities — to pray "healing verses" from the Koran to rid the country of the deadly virushttps://t.co/WCak2RtyFc pic.twitter.com/oEEjSBz4xS — AFP news agency (@AFP) March 19, 2020

Yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınından 14 kişinin etkilendiği Bangladeş’te bir kişi hayatını kaybetmişti.

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Ülkede eğitime ara verilmiş ve virüsün yayılmasını önlemek için zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması çağrısında bulunulmuştu.