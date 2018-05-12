Bingöl’ün ‘süper kahraman’ı: Dünyadaki adaletsizlikle bir tek Erdoğan savaşıyor

Türkiye’yi ‘biraz fazla özgür bir ülke’ olarak niteleyen türkücü Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ıysa ‘dünyadaki adaletsizlik ve hukuksuzlukla savaşan’ tek lider olarak tanımladı.

Sabah’tan İlker Gezici’ye konuşan Bingöl, ‘Fırat Kalkanı’ ve ‘Zeytin Dalı’ operasyonlarıyla Türkiye’nin, gücünü dış dünyaya gösterdiğini savundu. Erdoğan’ın, Türkiye’nin duruşunda payı olduğunu belirten Bingöl şöyle devam etti: “Bölgenin en önemli gücüyüz, bizden çok şey bekliyor devletler. Suriyeli mültecilere, 3 milyon insana kucak açmışız. Niye? Çünkü Osmanlı’dan gelen öyle bir geleneğimiz var. Onlarca farklı görüşü 600 yıl kardeşçe yaşatmışız içimizde. Bu millet hiçbir zaman Irak, Suriye gibi olmaz. Bu ülke bizim; çakıl taşını bile kimseye vermeye niyetimiz yok. Bu coğrafyada bir-iki tane daha Tayyip Erdoğan çıksaymış, daha kuvvetli bir coğrafya olurmuş. İran’da, Pakistan’da da onun gibi bir lider olsaydı; Amerika ve İngiltere gibi emperyal güçler bu kadar kolay at oynatamazmış oralarda.”

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Erdoğan’ı, ‘200 yıllık ekonomik düzene çark sokmuş’ Müslüman lider olarak niteleyen Bingöl, “Bu lideri yok etmeye çalıştılar. dünyadaki adaletsizlikle, hukuksuzlukla bir tek cumhurbaşkanımız savaşıyor. Sayın Erdoğan öngörüsü olan bir lider, kıymetini bilelim. Söylediği her cümle önemli” dedi.

Cumhurbaşkanının takındığı tavrın hoşuna gittiğini söyleyen ünlü türkücü, Batı ülkelerini kastederek şöyle konuştu: “Kendilerine baksınlar. Sosyal olgunluğa onlardan 300 yıl önce erişmiş bir milletiz. Bunu bir lider böyle dillendirdiğinde, ister sağcı, ister solcu, ister Alevi, ister Kürt ol; hoşuna gidiyor. Çünkü doğruyu söylüyor. Lider, senin sesin oluyor.”

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‘Biz fazla özgür ülkeyiz’

Bingöl, Türkiye’nin ‘ne denli özgür’ bir ülke olduğunuysa şu sözlerle anlattı: “Halkın vergilerinden toplanan paralarla alınan silahları, bu ülkenin insanına doğrultacak ve onları öldürecek kadar özgürüz. Onlarca darbe yapıp bu ülkenin gençlerini asacak kadar özgürüz. Bu ülkenin içine girerek, hendek siyaseti yaparak kamu düzenini bozacak kadar özgürüz. Böyle özgürlük olur mu! İleri demokrasi dediğin şey, kurallar silsilesidir üstadım. Siz buna uyarsanız, özgür bir ülke oluyorsunuz. New York Times’ta bir gazeteci, ‘Başkan Kennedy’i devlet öldürmüştür’ diye yazabilir mi? Sıkıysa yazsın. Herkes önüne geleni yazabilir mi? Biz her düşündüğümüzü söyleyebiliyor muyuz? Düşünce özgürlüğü değil, düşüncesizlik özgürlüğü ortaya çıkıyor o zaman. Herkes kurallara, yasaya uyacak. Biz fazla özgür bir ülkeyiz.”

24 Haziran’da yapılacak seçimlerle ilgili düşüncelerini de paylaşan Bingöl, başkanlık sistemiyle bürokrasinin hantal yapısının değişeceğine, hızlı adımlar atılacağına inandığını söyledi. Bingöl, “Sayın cumhurbaşkanımızın manifestosunda açıkladığı irade ve cesaret çok önemli. 2023’te dünyanın ilk 10 ekonomisinin içine girecek bir ülke hayal ediyoruz. Gelecekten umudumu kesmiyorum” dedi.

Bingöl ayrıca, Erdoğan’ın ilk turda cumhurbaşkanı seçileceğini de öne sürdü.