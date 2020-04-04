Bingöllü nalbur, salgın nedeniyle ödeme yapmakta zorlanan müşterilerinin 10 bin liralık borcunu sildi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yaşayan nalbur Murat Tiryaki, Covid-19 salgını nedeniyle ödeme güçlüğü çeken müşterilerinin toplam 10 bin liralık borcunu sildi.

Fotoğraf: DHA

Karlıova’da dükkanı bulunan Tiryaki, salgın nedeniyle işleri bozulan müşterilerinin borçlarının bir kısmını silerek destek oldu. Tiryaki’nin davranışı, ilçe halkının takdirini topladı.

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Zor bir dönemden geçildiğini belirten Tiryaki, şunları söyledi: “Salgın yüzünden halk evlerinden çıkamıyor, kimse işe gidemiyor. Ülke genelinde birçok hayırsever çeşitli yardımlarda bulunuyor. Ben de gıda malzemesi dağıtmayı isterdim ama iş yerimde gıda malzemesi yok ve nalburum. İşlerimizin olmamasından dolayı ancak elimden, maddi durumu iyi olmayanların borçlarını silmek geldi. Ben de durumu iyi olmayan müşterilerimin 10 bin liralık borcunu silerek katkıda bulunmak istedim.”