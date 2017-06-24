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Yaramazlara biraz batar!

   
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Bingöl’de PKK saldırısı sonucunda bir asker hayatını kaybetti


 

Bingöl’de PKK’lıların el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu yüzbaşı Arif Kalafat hayatını kaybetti.

Genç ilçesi kırsalında süren operasyonda dün üç asker yaralanmış, helikopterle 49’uncu Komando Tugay Komutanlığı’na getirilen yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Hastanede tedavi gören askerlerden Kalafat, daha sonra sevk edildiği Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Kalafat’ın cenazesi Elazığ Havalimanı’ndaki törenin ardından memleketine gönderilecek.

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