Bingöl’de PKK’lılarla çatışma: Biri ağır iki asker yaralandı

Bingöl’ün Genç ilçesindeki Yeniyazı bölgesinde PKK’lılarla çıkan çatışmada biri ağır iki asker yaralandı.
Ayrıntılar gelecek…
Yaramazlara biraz batar!
Bingöl’ün Genç ilçesindeki Yeniyazı bölgesinde PKK’lılarla çıkan çatışmada biri ağır iki asker yaralandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın ‘darbe girişiminin gerçek sorumlularının ortaya çıkarılmasını’ engellediğini savunup, “FETÖ’yle mücadele etmiş gazeteciler içerdeyken, parası ve kayınpederi olanlar serbest” dedi.
Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
Batman Havalimanı’nda gözaltına alınan HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik işe gidiş ve dönüş saatlerinde durma noktasına geliyor.