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Yaramazlara biraz batar!

   
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Bingöl’de PKK’lılarla çatışma: Biri ağır iki asker yaralandı


 

Bingöl’ün Genç ilçesindeki Yeniyazı bölgesinde PKK’lılarla çıkan çatışmada biri ağır iki asker yaralandı.

Ayrıntılar gelecek…

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