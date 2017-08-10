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Bingöl’de PKK’lılarla çatışma: Bir asker hayatını kaybetti

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Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında, güvenlik güçleriyle PKK’lılar arasında çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti.

DHA’nın haberinde askerin rütbesi ve ismiyle ilgili bilgi verilmedi.

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