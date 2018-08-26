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Yaramazlara biraz batar!

Bingöl’de PKK’lılarla çatışma: Bir asker hayatını kaybetti, iki asker hafif yaralı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK’lılar arasında çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti, iki asker hafif yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Helikopterle bölgeden alınarak hastaneye kaldırılan yaralı iki askerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, çatışmada biri İçişleri Bakanlığı’nın ‘aranan teröristler listesi gri kategori’de bulunan ‘Poyraz Agir’ kod adlı Mehmet Şirin Özmen (35) ile ‘Adil Havar’ kod adlı Aykut Özkur’un (29) silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

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