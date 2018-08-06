Bingöl’de PKK saldırısı: Bir korucu hayatını kaybetti

LEVENT GÜLTEKİN [email protected] / @acikcenk Muhalefet partilerinde belirgin bir dağınıklık hatta bozgun havası var. Bu dağınıklığın tek nedeni muhalefet patilerinde yaşanan parti içi iktidar mücadeleleri değil. Esas sorun, devletin parti devletine dönüşmüş olması. Referandumda kabul edilen yeni anayasayla Türkiye’de sadece rejim değişmedi, devlet artık parti devletine de dönüştü. Yani eskiden devletin kurumları vardı. Yasama, yürütme, yargı ve […]