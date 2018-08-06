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Yaramazlara biraz batar!

Bingöl’de PKK saldırısı: Bir korucu hayatını kaybetti

 

Bingöl’deki PKK’lıların saldırısı sonucu güvenlik korucusu Ahmet Nebi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre Sancak beldesine bağlı Sudüğünü köyünde yaşayan korucu, önceki gün öğle saatlerinde evinden ayrıldı.

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Korucudan haber alamayan ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Arama çalışmaları neticesinde, Nebi, Esenler mezrasındaki arı kovanlarının arasında silahla vurulmuş halde bulundu.

Nebi’nin PKK’lılarca öldürüldüğü belirlendi. Korucunun cenazesi otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.


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