Bingöl’de PKK saldırısı: Bir korucu hayatını kaybetti

Bingöl’deki PKK’lıların saldırısı sonucu güvenlik korucusu Ahmet Nebi hayatını kaybetti.
DHA’nın haberine göre Sancak beldesine bağlı Sudüğünü köyünde yaşayan korucu, önceki gün öğle saatlerinde evinden ayrıldı.
Korucudan haber alamayan ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Arama çalışmaları neticesinde, Nebi, Esenler mezrasındaki arı kovanlarının arasında silahla vurulmuş halde bulundu.
Nebi’nin PKK’lılarca öldürüldüğü belirlendi. Korucunun cenazesi otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.