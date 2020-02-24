Bingöl’de, kan davalı iki aile barıştırıldı

Bingöl’de, 20 yıl önce Alakuştekin ve Sarıdağ aileleri arasında başlayan kan davası, kanaat önderlerinin girişimiyle düzenlenen barış yemeğiyle sona erdi.

Fotoğraf: DHA

İki aile buluşmaya ikna edildi. Barış yemeğine, Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Alakuştekin ve Sarıdağ aileleri ile çok sayıda davetli katıldı. Bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğinde, ailelerin fertleri din adamlarının şahitliğinde Kuran-ı Kerim’in altından geçerek el sıkışıp barıştı.

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Ekinci, birlik ve beraberlik mesajı vererek şunları söyledi: “Elleri öpülesi, Alakuştekin ve Sarıdağ ailelerinin her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü böylesine bir barışı kardeşliği onlar kabul etmeselerdi burada tesis etmek mümkün olmayacaktı.”