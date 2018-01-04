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Yaramazlara biraz batar!

Bingöl’de IŞİD operasyonu: 26 şüpheli yakalandı, bir canlı bomba yeleği bulundu

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IŞİD’e yönelik Bingöl merkezli düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli yakalanırken kullanılmaya hazır bir adet canlı bomba yeleği bulundu.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Bingöl valiliğinden yapılan açıklamada, örgütün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik 28 Aralık’ta operasyon başlatıldığı kaydedildi.

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Bingöl merkezli olarak İstanbul, Adana, İzmir ve Kilis illerinde eş zamanlı icra edilen operasyonlarda 26 şüphelinin yakalandığı, 25’i hakkındaki tahkikatın sürdüğü belirtildi.

Açıklamaya göre şüphelilerin yakalanması için 29 farklı ikamet ve dört farklı işyerinde yapılan aramalarda bir adet kullanıma hazır canlı bomba yeleği, patlayıcı, bomba yapımında kullanılmak üzere hazırlanan ateşleyici ve fitiller bulundu.

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