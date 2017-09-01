Bingöl’de çatışma, Şırnak’ta pusu: İki korucu hayatını kaybetti 

Bingöl’de PKK’lılarla çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu hayatını kaybetti.
Şırnak’ın Uludere ilçesinde ise yine bir güvenlik korucusu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
DHA’nın haberine göre Bingöl merkeze bağlı Alıncık Köyü yakınlarında bir grup PKK’lının tespiti üzerine bölgede operasyon başlatıldı.
Operasyon kapsamında PKK’lılarla güvenlik korucuları arasında sıcak temas sağlandı.
Çatışmada ilk ateşle birlikte koruculardan Nesip Özen hayatını kaybetti, Nihat Çelik ağır yaralandı.
Bingöl Devlet Hastanesi’ne getirilen Çelik’in ameliyata alındığı öğrenildi.
Çatışmanın yaşandığı bölgeye jandarma özel harekat timleri ve komando ekipleri sevk edildi.
Evinin önünde pusu kuruldu
Şırnak’ın Uludere ilçesinde güvenlik korucusu Mehmet Paksoy, evinin önünde pusu kuran PKK’lıların silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Paksoy’un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldı.