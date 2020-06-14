Bingöl’de 5.8 büyüklüğünde deprem

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: AA

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, saat 17:24’te meydana gelen depremin derinliği ise 5 kilometre.

Reklam

Vatandaşlar, depremin yarattığı korkuyla sokaklara çıktı. Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.

Bingöl Valiliği, Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesinin çöktüğünü ve üç güvenlik korucusunun yaralandığını açıkladı. Tüm köy ve ilçelerde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Bingöl’de meydana gelen depremle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edildiğini, süreci yakından takip ettiklerini bildirdi.

Reklam

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 4.6 ve 4.7 büyüklüğünde iki depremin daha meydana geldiğini bildirdi.

Saat 17:24’te meydana gelen 5.7’lik depremin ardından 17:34’te 4.6, 18:09’da ise 4.7 büyüklüğünde depremler kaydedildi.