Bindikleri araçta kendini güvende hissetmeyen genç kadınlar ‘TikTok babası’ndan yardım alıyor

Kendisini ‘TikTok babası‘ olarak tanımlayan Craig Conrad’ın, Uber gibi uygulamaları kullanarak seyahat eden genç kadınların kendilerini güvende hissetmesi için hazırladığı video viral oldu.

İki çocuk babası Conrad’ın hazırladığı interaktif TikTok videsou 1.5 milyondan fazla kez üzerinde izlendi.

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Videoda, Uber gibi araba paylaşım uygulamalarıyla seyahat ederken kendisini güvende hissetmeyen gençler için babasıyla konuşuyormuş izlenimi veren bir diyalog yaratılmış. Arkadaşlarıyla dışarı çıkıp eve dönmek üzere olan genç bir kadının babasıyla konuşması canlandırılan videoda, Conrad, sözde kızına “Nasılsın, eve mi dönüyorsun” gibi sorular sorarken karşısındakinin vermesi gereken cevaplar da ekranda yazıyor.

Lokasyon bildiriminin açık olup olmadığını soran baba senaryosu, “Lokasyonunu bizimle paylaş, eve vardığında haberimiz olsun” diyen annenin sesiyle de destekleniyor.

Kadınların kendini güvende hissetmesi için böyle bir video yapma gerekliliğinin bile sinir bozucu olduğunu belirten Conrad paylaşımından yalnızca birkaç saat sonra birçok kullanıcıdan geri dönüşler aldığını anlattı.

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Yolculukları sırasında kendilerini güvende hissetmeyip hazırladığı videodan yardım aldığını belirten bu kadar çok kişi olmasının üzücü olduğunu belirten Conrad şunları söyledi: “Yardımım dokunduğu için mutluydum ama böyle bir şeyin gerekli olması çok üzücü. Çoğu erkek kadınların sürekli rahatsız edici durumlarla karşılaştığını fark etmeyebiliyor. Ben de hayatım boyunca bir arabaya binerken ya da dışarıya çıkarken güvenliğim için endişelenmezdim. Bu, çoğu erkeğin düşündüğü bir şey değil ama bu meselenin üzerine kafa yormaya başlamalıyız. Kız kardeşlerinize sorun, annelerinizle konuşun; gece yarısı bir otoparkta yürürken kendilerini güvende hissetmek için neler yapmak zorunda kalmışlar… Herhangi bir kadın arkadaşınıza sorun. Sokakta erkeklerin arasında nasıl hissettiklerini anlattıklarında onları dinleyin.”

Sahte baba-kız konuşmasını kolaylıkla yaptığını belirten Conrad, kendi kızıma söyleyeceği cümleleri kullandığını söyledi.