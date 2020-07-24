Binden fazla Twitter çalışanı hesapların ‘hack’lenmesine yardım etmiş olabilir

Tanınmış kullanıcı hesapları geçen hafta kısa süreyle de olsa bilgisayar korsanlarının eline geçen Twitter’da bu yıl başı itibariyle binden fazla çalışanın kullanıcı hesaplarında değişiklik yapma yetkisi olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Twitter ve FBI, korsanların sisteme sızıp milyarder Bill Gates, Demokrat Parti ABD başkan adayı Joe Biden, Tesla CEO’su Elon Musk ve eski New York belediye başkanı Mike Bloomberg gibi tanınmış kişilerin hesaplarından mesaj göndermesine olanak sağlayan sistem açığını araştırıyor.

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Reuters’a bilgi veren iki eski şirket çalışanı bu durumun şirketin geçen hafta yaşanan siber saldırı karşısında elini zayıflattığını ifade etti.

Twitter’dan yapılan açıklamada saldırganların ‘az sayıda çalışanı manipüle edip erişim haklarını kullanarak’ 45 hesabı ele geçirdiği ifade edildi.

Şirketin güvenlik uygulamalarını bilen eski çalışanları aralarında Twitter’ın birlikte çalıştığı Cognizant şirketinde çalışanlar olmak üzere çok fazla kişinin bu saldırıya destek olabilecek erişime sahip olduğunu açıkladı.

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Twitter bu sayıyla ilgili ya da saldırıdan önce veya sonra bu sayının azılıp azalmadığı ile ilgili yorum yapmadı. Cognizant tarafından da konuya ilişkin açıklamada bulunulmadı.