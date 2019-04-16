Binali Yıldırım’ın kardeşi de seçimi ‘murdar’ etmiş: Seçmen kaydı başka evde çıktı

AKP’nin İstanbul Belediye başkan adayı Binali Yıldırım’ın Sancaktepe’de oturan kardeşi Eyüp Yıldırım’ın seçmen kaydının Çekmeköy’deki bir belediye çalışanının evinde yapıldığı ortaya çıktı.

Yıldırım dün düzenlediği basın toplantısında 31 Mart seçimlerini murdar ilan ederken en önemli gerekçelerinden biri seçimden Büyükçekmece’de yapıldığını öne sürdüğü seçmen kaydırmalarıydı. Büyükçekmece’deki bazı kaydırmaları AKP ve CHP’nin itirazları sonrası seçimden önce tespit edilerek 700’ü aşkını silinmişti. Ancak AKP sayının çok daha fazla olduğu iddiasında.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin CHP’li üyesi Nadir Ataman, Yıldırım’ın kardeşinin de seçmen kaydını naklettiğini açıkladı.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre Ataman, Binali Yıldırım’ın kardeşi ve aynı zamanda önceki dönem Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı olan Eyüp Yıldırım’ın Sancaktepe’de oturduğu halde seçmen kaydının Çekmeköy’de olduğunu açıkladı. Ataman “Eyüp Yıldırım Sancaktepe’de oturuyor. Ama adresi yasadışı biçimde Çekmeköy Belediye personeli M.Ç.’nin Sultançiftliği Mahallesi’ndeki evine alınmış” dedi. Ataman, Çekmeköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Fatih Keskin ve eşinin de aynı belediye personelinin evinde yaşıyor gibi gözüktüğünü belirtti.

Ataman, Çekmeköy Belediyesi’nin İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde çalıştırdığı daimi yetkilisi Sadık Işık’ın evinde dokuz kişinin daha kaydının bulunduğunu dile getirdi. Bu kişiler arasında Çekmeköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Ahmet Selman, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın sağ kolu Zafer Sevencan ve eşi de var.