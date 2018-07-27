Binali Yıldırım’dan ‘pastör yaptırımı’ kararı alan ABD’ye: Bize tehdit sökmez

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, İzmir’de ev hapsinde bulunan ABD’nin rahip (pastör) Andrew Craig Bronson serbest bırakılmazsa Türkiye’ye yaptırımda bulunulacağı yönünde ABD’den gelen açıklamalara ilişkin “Bize tehdit sökmez” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hitaben tweet atıp pastörün rehin tutulduğunu ve bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini söylemesinin ardından 35 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan Brunson adli kontrol kararıyla cezaevinden tahliye edilerek İzmir’de ev hapsine alınmıştı. Ancak bunu yeterli bulmayan ABD yönetimi, Türkiye’ye yönelik yaptırımda bulunacağını başkan ve başkan yardımcısı düzeyinde açıklamıştı. ABD Senatosu da uluslararası kuruluşların Türkiye’ye kredi vermelerini kısıtlayan bir yasa tasarısını dün gece kabul etmişti.

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Yıldırım , İzmir’de gazetecilerin soruların yanıtlarken konuyla konuyla ilgili “Bize tehdit sökmez. ABD hukukun kararına saygı göstermeli. ABD hukuk devletiyse Türkiye de hukuk devletidir. ABD ucuz tehdit lisanını artık bırakmalı” dedi.