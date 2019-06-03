Binali Yıldırım: YSK suçladığı kişilere tekrar görev verdi

AKP’nin 23 Haziran seçimindeki adayı Binali Yıldırım, YSK’nın İstanbul büyükşehir belediye seçimlerinin yenilenmesi kararında suç duyurusunda bulunacağını söylediği kişileri tekrar görevlendirmesinin, ‘suçlamadan vazgeçildiği’ anlamına geldiğini vurgulayarak, ‘seçimlerde şimdiden soru işaretleri oluştuğunu’ söyledi.

Binali Yıldırım, Küçükçekmece ziyaretinde İYİ Parti standını da ziyaret etti. Fotoğraf: DHA

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, “Seçimin yenilenmesine YSK karar verirken birçok sebep saydı. Hal böyleyken bir yandan sorumlu tuttuğu, suçladığı insanları yapılacak bir seçimde tekrar seçimde görev yapabilir diye karar vermesi yapılacak seçimlere şimdiden soru işareti oluşturmuştur” dedi.

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‘Seçimlerde şimdiden soru işareti oluştu’

Yıldırım, Küçükçekmece’deki esnaf ziyareti sırasında sorularını yanıtlarken, YSK’nın ilçe seçim kurulu başkanları ile ilgili vermiş olduğu karar hakkında şunları söyledi:

“Bu karar fevkalade talihsiz bir karardır. Çünkü seçimin yenilenmesine YSK karar verirken birçok sebep saydı. Bunlardan bir tanesi de bu seçimdeki yolsuzluğa, usulsüzlüğe, yanlışlara sebep olan her kimse bunların hakkında suç duyurusunda bulunulmasını karara bağladı. Hal böyleyken bir yandan sorumlu tuttuğu, suçladığı insanları yapılacak bir seçimde tekrar seçimde görev yapabilir diye karar vermesi yapılacak seçimlere şimdiden soru işareti oluşturmuştur. Partimiz bu karara itirazını yapmıştır. Ümit ederim YSK bunu aklıselim ile değerlendirir ve oy verecek milyonlarca vatandaşın kafasını karışıklığa sebep olacak bu işten vazgeçer.”