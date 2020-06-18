Binali Yıldırım: TBMM başkanlığına aday değilim

Eski başbakan ve meclis başkanı AKP’li Binali Yıldırım, TBMM başkanlığına aday olmadığını açıkladı.
Meclis kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, başkanlığa aday olmadığını ve adaylara başarılar dilediğini belirtti.
Yıldırım, milletvekilleri tarafından aday gösterilmesi sorusuna ise “Aday olmayanı herhalde aday göstermezler” yanıtını verdi.
Türkiye’nin son başbakanı olan İzmir milletvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildikten sonra TBMM başkanı seçilmiş, ancak AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) adayı olması nedeniyle TBMM başkanlığından istifa etmişti. İBB seçimlerini CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na kaybetmişti.