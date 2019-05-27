Binali Yıldırım takipçi sayısını artırmak için meclis hesabını üstüne aldı

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım Twitter’da takipçi sayısını yüksek göstermek için Meclis başkanlığı döneminde kullandığı Twitter hesabıyla İstanbul adaylığı için kullandığı hesabını değiştirdi.
Yıldırım’ın kullandığı BY hesabının önceki takipçi sayısı 249 bindi. @TCMeclisBaskani hesabında ise 1.6 milyon takipçi bulunuyor.
Binali Yıldırım, Arşiv Hesabı olarak değiştirilen eski kişisel hesabından şu mesaj paylaşıldı: “Değerli takipçilerimiz, Binali YILDIRIM’ın resmi Twitter hesabı @BY’dir. Binali Yıldırım’dan en hızlı şekilde haberdar olmak için bu hesabı takip edebilirsiniz.”
Rakibi Ekrem İmamoğlu’nun ise Twitter’da 2.5 milyon takipçisi bulunuyor.