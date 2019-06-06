Binali Yıldırım İstanbul seçiminin tarihini unuttu

‘Cumhur ittifakı’nın AKP’li İstanbul adayı Binali Yıldırım, Sivas’taki konuşmasında aday olduğu seçimin tarihini unuttu.

Arşiv fotoğraf: DHA

Yıldırım, Sivas’ta yaptığı bir konuşmada 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için ’15 Haziran’ tarihini verdi.

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Konuşmasına ’15 Haziran İstanbul seçimlerinde’ ifadesiyle başlayan Yıldırım, yanındakilerin ’23 Haziran’ diye düzeltmesi üzerine duraksayarak şu ifadeleri kullandı: “Yanlış olur, düzeltmesi kolay. 23 Haziran, ben 15 diyorum siz erkenden gidin diye. Ne olur ne olmaz, son güne kalmasın.”