Binali Yıldırım: İmamoğlu ile yayına çıkmak için CHP ile temasa geçeceğiz

AKP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte televizyonda bir tartışma programına çıkmayı prensipte kabul ettiğini ve bunun için CHP ile temasa geçeceklerini açıkladı.

Fotoğraf: NTV

23 Haziran’da yenilenecek İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimi öncesi NTV yayınına katılan Binali Yıldırım, rakibi Ekrem İmamoğlu ile televizyonda tartışma programına çıkmayı ‘prensipte kabul ettiklerini’ söyledi. NTV’nin haberine göre, Yıldırım, şunları söyledi: “Biz karşılıklı bir yayına çıkma konusunda prensip olarak tamam dedik. Hatta bizim bu kampanyadan sorumlu genel başkan yardımcımız, CHP’deki arkadaşlarla temasa geçecek ve bunun altyapısını hazırlayacaklar.”

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NTV, program sonrası haber yayınında, Binali Yıldırım’ın ‘CHP ile temas sağlandığı’ açıklamasını da duyurdu. Haberde, Yıldırım’ın, rakibi ile birlikte yayına çıkmak için ‘Bayram sonrası gün belirleneceği’ açıklaması da yer aldı.