Binali Yıldırım: Herkes YSK’nın kararını beklemeli

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, “Maden İmamoğlu YSK’ya güveniyor o zaman vereceği sonucu beklemek zorundadır” diye konuştu.

Arşiv fotoğraf: DHA

İstanbul’da CHP’li Ekrem İmamoğlu, yüzde 48.79, AKP’li rakibi Binali Yıldırım ise yüzde 48.51 oy aldı. Arada 23 bin 945 oy fark var. Ancak AKP, geçersiz oyların yeniden sayılmasını isterken, Yıldırım’ın binlerce oyunun başka partilere yazıldığını öne sürüyor. YSK bazı ilçelerde AKP’nin itirazı üzerine geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar vermişti.

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İmamoğlu’nun açıklamalarını ‘şiddetle kınadığını‘ söyleyen Yıldırım, amaçlarının vatandaşların oylarının nereye gittiğini ortaya çıkarmak olduğunu söyledi.

Yıldırım şu ifadeleri kullandı: “İstanbul halkı kararını vermiştir ve bu karar YSK tarafından açıklanacaktır. Bu karar açıklanmadan, itiraz süreçleri karara bağlanmadan sorumsuzca davranmak, toplumu germek ülkeye zarar verir, millete zarar verir, her şeyden önce adayın kendisine de zarar verir.”

İmamoğlu’nın Anıtkabir Özel Defteri’ni ‘İstanbul büyükşehir belediye başkanı‘ sıfatıyla imzalamasını da eleştiren Yıldırım, “Anıtkabir’deki deftere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diye yazmak akla ziyan bir iştir, başka bir şey demiyorum. Sabret kardeşim, üç beş gün sonra eğer hakkınsa zaten bu unvanı alacaksın” diye konuştu.

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‘Toplumun sinirini bozmayın’

İmamoğlu’nu ‘toplumun sinirini bozmak‘la suçlayan Yıldırım, şunları söyledi: “Dışardaki belediye başkanlarını aratmak, dış ülkelerden destek mesajları almak, Türk milletinin sinirini bozmaktır. Buna hakkınız yok. Kendisinden daha tecrübeli bir siyasetçi olarak benim önerim şu aşamada başka yollara başvurmak fevkalade rahatsız edicidir.”



‘CHP de poster astı, bakanlarla görüşmem de doğal’

Yıldırım’a seçim sonrası çeşitli semtlerde asılan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da olduğu ‘Teşekkürler İstanbul‘ yazılı pankartlar da soruldu. Yıldırım, bu ‘teşekkür’ün kazandıkları belediye meclislerine ilişkin olduğunu belirterek, “CHP de poster astı. İstanbullular’a teşekkür etmemin ne zararı var” ifadelerini kullandı.

Seçim gecesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile neden toplantı yaptığı sorulan Yıldırım, şunları söyledi: “Bakanlarla görüşmek yasak mı? Başbakanlık yapmış biriyim, İBB adayı olmuşum, gayet tabii ki seçimlerle ilgili süreci aramızda her an değerlendiririz, bundan daha doğal bir şey var mı?”