Binali Yıldırım: Asıl mağdur benim

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, “CHP adayı mağdurmuş. Hadi oradan. Bir mağdur varsa benim. Bizim oylarımız çalındı” dedi.
Yıldırım, İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin CHP’nin suçu olduğunu öne sürerek “Eğer bu seçimde oylar yeniden sayılabilseydi, CHP buna imkan verseydi, İstanbulluları tekrar 23 Haziran’da zahmete sokup sandığa götürmeyecektik” dedi.
Seçimde ‘mağdur‘ olanın kendisi olduğunu savunan AKP’nin İstanbul adayı, sözlerini şöyle sürdürdü: “CHP adayı mağdurmuş. Hadi oradan. Bir mağdur varsa benim. Bizim oylarımız çalındı. Kim mağdur etti bizi? İşini düzgün yapmayan seçim kurulu başkanları mağdur etti.”