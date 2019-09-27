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Yaramazlara biraz batar!

Binaları depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi öğrencileri eylem başlattı

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’de depremde oluşan hasar nedeniyle öğrenciler derslere girmeyerek oturma eylemi başlattı.

Fotoğraf: Twitter

İstanbul’da dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yapı güvenliği ve kriz yönetimi gibi başlıklar yeniden tartışma konusu haline gelmiş, 473 binanın hafif hasarlı olduğu tespit edilmişti.

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İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi öğrencileri de depremin ardından kampüste yaşanan hasarlar nedeniyle derslere girmeyerek oturma eylemi başlattı.

Fotoğraf: Twitter

Öğrenciler ve akademisyenler, #AcilEylemPlanıNerede, #çapabağırıyor, #çapayıkılıyor etiketleri ile sosyal medya paylaşımları yaparak, hastanedeki çatlak fotoğraflarını paylaşıp hasar tespiti yapılması istedi.

Fotoğraf: Twitter

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