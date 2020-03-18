Binada corona vakası görüldü; CNN Filipinler yayını durdurdu

CNN Filipinler ofisinin bulunduğu binada bir çalışanda corona virüsü tespit edilmesi üzerine bina dezenfekte işlemi için kapatıldı. Kanal en az 24 saat boyunca yayın yapamayacak.

Fotoğraf: CNN

Kanalın ofisinin bulunduğu Mandaluyong şehrindeki binada bir başka şirket çalışanının corona testinin pozitif çıkması üzerine bina yönetimi dezenfekte çalışması yapma kararı aldı.

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CNN Filipinler 24 saatlik süre boyunca yayını durdurduğunu ancak internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden haber paylaşımları yapmaya devam edeceğini duyurdu. Böylesi bir acil durum için hazırlıklı olduklarını belirten kanal yöneticileri, iki haftayı aşkın bir süredir personelin çoğunun evden çalışma düzenine geçtiğini belirtti.

Dünya çapında 197 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüsü, 8 bine yakın insanın ölümüne neden oldu. Filipinler’de ise 187 ‘corona’ vakası görüldü, 14 kişi hayatını kaybetti.