Diken

Yaramazlara biraz batar!

Binada alevleri gören taksi şoförü uzun süre korna çaldı, yangında facia önlendi

Ankara’da Çankaya ilçesinde, dört katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangın büyük çapta hasara neden oldu.

Fotoğraf: AA

İncesu Caddesi’ndeki pazar yeri yakınında yer alan binanın alt katında bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Reklam

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, bu sırada yoldan geçen bir taksi şoförünün alevleri görerek bina önünde uzun süre korna çalması üzerine uykudan uyanan apartman sakinleri kendilerini dışarı attı.

Kısa sürede büyüyen yangında alevler binanın üst katına kadar ulaşırken, bazı dairelerin pencere camları kırıldı.

Binayı saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Reklam

Yangında hurda deposu olarak kullanılan iş yeri tamamen yanarken, üst katlardaki dairelerde de maddi hasar meydana geldi.

Binada oturan bazı vatandaşlar iş yeri sahiplerine tepki gösterirken, yanan iş yerinin bitişiğindeki ikinci el eşya satılan dükkanın önündeki malzemelere de hasar verdi.

Akşam saatlerinde söz konusu iş yerinin önünde kavga çıktığını bildiren çevre sakinleri, yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği iddiasında bulundu.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme yaparken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

SON HABERLER

Fabrikanın sahibi kendi hariç herkesi sorumlu tuttu: Kontrol bende değil

Sakarya’nın Hendek ilçesinde patlayan havai fişek fabrikasının sahibi Yaşar Coşkun, buna neden olduğu ileri sürülen çeşitli konularda kimya mühendisleri, iş güvenliği uzmanları ve işçilerin sorumlu olduğunu savunarak, “Kontrol ve sorumluluk bende değil. Yaklaşık üç-dört yıldır fabrikaya nadiren gelirim” dedi.

DSÖ: ‘Corona’nın hava yoluyla bulaştığını gözardı edemeyiz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip corona virüsünün havada asılı kalan partiküller yoluyla yayılmasının ve bulaşmasının mümkün olabileceğini gösteren yeni veriler olduğunu kabul etti. Öte yandan örgüt verilerin daha fazla değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...