Bina metrekare inşaat bedelleri 2021 yılı için yeniden belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2021 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini belirledi.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan emlak vergisi kanunu genel tebliği ekinde yer alan cetvel kapsamında, 2021 yılında uygulanacak inşaat maliyet bedelleri, mesken binalarında, inşa özelliğine göre; lüks sınıf inşaat için 3495 lira ile 1671 lira, 1. sınıf inşaat için 2324 lira ile 1083 lira, 2. sınıf inşaat için 1559 lira ile 705 lira, 3. sınıf inşaat için 1001 lira ile 525 lira ve basit inşaat için ise 412 lira ile 352 lira arasında değişiyor.

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Cetvelde, fabrika ve imalathane, bunların sosyal binaları, otel binaları, sinema-tiyatro binaları, hastane-klinik binaları, banka-sigorta binaları, idare binaları, benzin istasyonu binaları, yeraltı-müstakil-çok katlı garajlar, yurt binaları, okul binaları, yüzme havuzları, pazar ve fuar yapıları, soğuk hava depoları, kurutma yerleri, silolar, transformatör binaları ile ticarethane ve işyerleri için belirlenen inşaat maliyet bedelleri de yer alıyor.