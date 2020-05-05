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Yaramazlara biraz batar!

Bina görevlisi tesisatçıyı vurdu; ‘komisyon’ istediği için kavga çıktığı iddia edildi

Kayseri’de, tesisatçı Murat Kekme (50), kendisinden komisyon istediği için tartıştığı iddia edilen bina görevlisi R. D. (35) tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi Betem Life sitesine mustluk tamiri için giden Kekme, komisyon vermek istemediği R. D. ile tartıştı. Evden pompalı tüfeğini alan R.D., Kekme’yi yaraladı. Kekme’nin vurulduğunu duyan akrabaları da binaya giderek R.D.’ye saldırdı.

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Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Kekme’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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