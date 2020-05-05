Bina görevlisi tesisatçıyı vurdu; ‘komisyon’ istediği için kavga çıktığı iddia edildi

Çoğumuz hayatında en az bir kere bir corona virüsü kapacak. Bu gerçek özellikle dört aydır insan hayatını neredeyse durma noktasına getiren Covid-19’a sebep olan yeni tipi nedeniyle corona virüsünden haberdar olanlar için endişe verici olabilir. Ancak corona virüsünün çeşitli tipleri bir süredir aramızda, bildiğimiz nezleden SARS gibi çok daha ölümcül olabilen hastalıklara sebebiyet veriyor.