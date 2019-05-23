Bin Ladin’in kimliğini keskin nişancıyı yanına yatırıp boy ölçerek teyit etmişler

El Kaide’nin kurucusu Usame bin Ladin’i Pakistan’da ele geçiren ABD özel kuvvetleri, vurularak öldürülen örgüt liderinin kimliğini ekipteki keskin nişancıyı bin Ladin’in cesedinin yanına uzandırıp boy farkını ölçerek teyit etmiş.

Fotoğraf: Reuters

Fox Business’a konuşan ve operasyonu komuta eden emekli amiral William McRaven, o güne dair bazı ayrıntılar verdi. McRaven’in verdiği bilgilere göre, 2011 yılında Pakistan’da gerçekleşen operasyonda ekibin hedeflerine ait ellerindeki tek bilgi bin Ladin’in ‘çok uzun olması’ymış ve bu sebeple ekip kumandanı keskin nişancıya bin Ladin’in ölü bedeninin yanına ‘yat’ emri vermiş.

Reklam

Obama: Mezuranız yok muydu?

Dönemin ABD başkanı Barack Obama ise başkanın kimliğinin bu şekilde tespit edildiğini duyunca McRaven’e şu yanıtı vermiş: “Bill, doğru mu anladım? 60 milyon dolarlık helikopteriniz var ama 10 dolarlık bir mezuranız yok öyle mi?”

Hikayeyi bin Ladin’i vuran asker Rob O’Neill de şu ifadelerle teyit etmiş: “O sırada aramızda en uzun olan keskin nişancılarımızdan biriydi, sanırım 1.88 metre uzunluğundaydı. Amiral McRaven ona bin Ladin’in vücudunun yanına yatmasını emretti.

2011 yılının ilerleyen günlerinde Obama, amiral McRaven’a başarısı için üzerinde mezura olan bir plaket hediye etmiş.