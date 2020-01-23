Bin 500 kızılçam ağacının kesildiğini ortaya çıkardı, serasındaki 400 asma kesildi

Mersin’in Mezitli ilçesinde, 72 dönüm arazi üzerindeki yaklaşık bin 500 kızılçam ağacının bir gecede kesildiğini ortaya çıkaran Eski Mezitli Mahallesi Muhtarı Veysel Kılıçoğlu’nun serasındaki yaklaşık 400 üzüm ağacı (asma), kimliği belirsiz kişilerce kesildi. Kılıçoğlu’na, kent protokolü ve birçok sivil toplum kuruluşu destek ziyaretinde bulundu.

Mezitli’de 9 Ocak’ta yasadışı kesildiği ortaya çıkarılan çam ağaçlarından biri (solda). Kılıçoğlu’nun serasında ‘intikam amacıyla’ kesilen asmalar. Fotoğraflar: DHA

Mersin’in Mezitli ilçesine bağlı Eski Mezitli Mahallesi’nde, 72 dönüm ormanlık alanda kamuoyu tepkisine rağmen kesilen çam ağaçlarının yerine limon fidanları dikildiği ortaya çıkmıştı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ‘bölgede ormanların katledilip narenciye bahçesi yapılmasının önüne geçemediklerini, ileride bu alanların imara açılması durumunda orman katliamı yapanların büyük bir rant elde edeceklerini’ söylemişti.

Reklam

Eski Mezitli Mahallesi’nde kimliği belirsiz kişiler, Orman Bölge Müdürlüğü korumasında olan, 72 dönümlük hazine arazisindeki yaklaşık bin 500 kızılçam ağacını bir gecede kesti. Ağaç katliamını ortaya çıkaran ise Eski Mezitli Mahallesi Muhtarı Veysel Kılıçoğlu oldu. Ancak önceki gece kimliği belirsiz kişiler, muhtarın serasındaki yaklaşık 400 üzüm asmasını kesti. Muhtar Kılıçoğlu’nun şikayeti üzerine serada inceleme yapan polis soruşturma başlattı.

Kılıçoğlu’na destek ziyaretleri yapıldı.

Kılıçoğlu’nu kötü gününde yalnız bırakmamak için birçok sivil toplum kuruluşu, olayın olduğu yerde basın açıklaması düzenledi. Olayın gerçekleştiği seraların önünde yapılan açıklamaya, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda muhtar katılarak Kılıçoğlu’na destek verdi. Vali Yardımcısı Mustafa Atsız ve Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, ziyaretlerin ardından Kılıçoğlu’nun serasında tespit çalışmaları yaparak teknik destek yapacaklarını belirtti.

25 yıldır verdiği emeklerin bu şekilde katledilmesini sineye çekebileceğini belirten Muhtar Kılıçoğlu, “Topluma böyle zarar veren kişiler hala aramızda dolaşıyorsa, bu toplum için büyük bir yaradır. Benim emniyet teşkilatından hiçbir şüphem yok. Sağ olsun herkesin destek vereceğimden de şüphem yok. Yapan kişilerin isimlerini emniyete bildirdim. Bunların bir an önce toplum önünde cezasını çekmesini istiyorum. Bunlar cezasını çekmezse ben de insan olarak aynı hareketi onlara yapmaya çalışabilirim. Şimdi böyle bir düşünceye sahip değilim, ama bugün benim malımın başına gelen canıma da gelecektir. O yüzden umarım en kısa zamanda sonuca ulaşır. Çünkü bu olay Mersin için ve Türkiye için yüz karasıdır” dedi.

Reklam

Yaşananların muhtarın şahsına olmadığını ifade eden CHP Milletvekili Alpay Antmen de şunları söyledi: “Orman katliamına ‘dur‘ diyen, vatanını milletini seven bir insana yapılmış bir göz dağıdır. Ben emniyet güçlerimizin en kısa sürede bu olayın faillerini bulacağına inanıyorum. Ormanlar bizim akciğerimiz, ormanlar bütün devletin, bütün halkın malı. Buna göz diken kişilerin bu eylemi ortaya çıkaran ya da bu eylemi kınayan veya kendi vatanını milletini savunan bir kamu görevlisine bunu reva görenlerin yaptıkları hiç anlaşılır değil. Muhtarımıza da tekrardan geçmiş olsun, eminim ki yapanlar en kısa sürede yakalanacaktır.”