HDP’ye milletvekilliği için 1500 kişi başvurdu: 250’si genç, 750’si kadın

Milletvekilliği seçimlerine dönük aday adaylığı başvurularının sona erdiği HDP’ye 1500 kişi başvuruda bulundu. Başvuru yapan adayların 250’si 18-25 yaş arasında, 750’si ise kadın.

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre partiye başvuranlar arasında 25 engelli ve kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilmiş onlarca kamu görevlisi ve akademisyen de var.

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Abdullah Öcalan’ın yeğenlerinden Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, yeni dönemde aday adaylığı başvurusunda bulunmazken bir diğer yeğen Ömer Öcalan ise başvuruda bulundu. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Mardin eski il başkanı Ömer Öcalan, 2016 yılında tutuklanmış ve bir yıl tutukluluğun ardından serbest kalmıştı.

Altan ve Türk yok, Önder belirsiz

Partinin ‘marjinal sol örgütlerin etkisi altında kaldığını’ öne süren Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın aday adaylığı başvurusunda bulunmadığı HDP’de, Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in durumuysa netleşmedi.

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24’üncü dönem Mardin milletvekili Ahmet Türk ise aday olmama kararı verdi.

Kürt seçmen için sembol olarak görülen isimlerden, Demokrasi Partisi’nden (DEP) 19’uncu dönemde Mardin milletvekili seçilen Ali Yiğit yeniden aday adaylığı başvurusu yaptı.

Milletvekili başvurularına yönelik tasnif işleminin sürdüğünü belirten HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, adaylıklara ilişkin şöyle konuştu: “Dosyaların ayrıntısı henüz ortaya çıkmadı. Tek tek kişiler değil, bu zor süreçte Türkiye demokrasi mücadelesinin en güçlü şekilde nereye taşınabileceğinin kaygısı içindeyiz. Dayanışma amacıyla dönemleri dolduğu halde daha zayıf olduğumuz illerde aday olacak arkadaşlarımız da olacaktır. Parti Meclisi, MYK üyelerimiz, milletvekillerimiz, bu mücadelenin neresinde olurlarsa olsunlar mutlaka tarafı olacaklardır.”

Bilgen, pazartesi günü hem milletvekilliği hem cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bildirgelerini kamuoyuyla paylaşacaklarını da duyurdu.