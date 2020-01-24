Bill Murray açıkladı: ‘Hayalet Avcıları’na dönüyor

Anayasa Mahkemesi (AYM), cezaevinde tutuklu babasını ziyareti sırasında kötü muamele gördüğü için görevlilere “Allah belanızı versin” diye tepki gösteren adama verilen dokuz aylık ziyaret yasağı cezasını bozdu, 10 bin lira da tazminat ödenmesine karar verdi.