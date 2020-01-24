Bill Murray açıkladı: ‘Hayalet Avcıları’na dönüyor

Oyuncu Bill Murray ‘Ghostbusters/Hayalet Avcıları‘nın devam filminde yer alacağını açıkladı.
Bu yaz vizyona girmesi planlanan devam filmi ‘Ghostbusters: Afterlife’ın çekimleri Kanada’da sürüyor. Dr. Peter Venkman karakterini canlandıran 69 yaşındaki Murray devam filminde yer aldığını açıklayarak filmin hayranlarını sevindirdi.
Murray son olarak 1989 yılında serinin ikinci filminde Dr. Venkman karakterini canlandırmıştı.
Orijinal kadrodan Ernie Hudson ve Dan Aykroyd’un da yer alacağı filmi, serinin ilk iki filminin yönetmeni Ivan Reitman’ın oğlu Jason Reitman yönetecek.