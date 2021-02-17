Bill Gates: Zengin ülkeler yalnızca sentetik et yesin

Microsoft’un kurucusu Bill Gates iklim krizi mücadelesinde zengin ülkelerin yalnızca sentetik et yemesi gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

ABD’li işadamının bu hafta çıkan kitabı ‘How to Avoid a Climate Disaster (İklim Felaketi Nasıl Önlenir) sera gazı emisyonu nedeniyle artan küresel ısınmanın önüne geçmek için özellikle teknolojik çözümlere odaklanan bir rehber niteliğinde.

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Hayırsever işadamı MIT Technology Review’a verdiği röportajda tarım ve özellikle hayvancılıktan kaynaklı emisyonlarla mücadelenin iklim meselesinde çözülmesi en zor sorunlardan biri olduğunu vurgulayarak zengin ülkelerin ne yedikleri konusunda daha dikkatli davranmaları gerektiğini ifade etti.

“Zengin ülkelerin yüzde yüzde sentetik sığır etine geçiş yapmaları gerektiğini düşünüyorum” diyen Gates zamanla tadının da gelişerek daha iyi olacağını belirtti.

Gates ineklerin beslenmede daha az metan (başlıca sera gazlarından biri) üretmesini sağlayacak yöntemler olmakla birlikte bunun önemli ölçüde yeterli olmayacağını söyledi.

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Milyarder işadamı bu nedenle en azından sığır etinde sentetik seçeneklere yönelmenin gerekli olduğunu vurguladı.