Bill Gates milyarlarca doları ‘boşa harcama’ pahasına ‘corona’ aşısı bulabilecek yedi fabrika kuracak

Microsoft’un kurucularından Bill Gates ‘corona’ aşısı bulmak için kurulacak yedi fabrikayı fonlayacağını açıkladı. Bu, aynı zamanda milyarlarca doların ‘boşa harcanması’ anlamına geliyor.

Fotoğraf: Reuters

The Daily Show’a görüntülü konuşma aracılığıyla katılan milyarder işinsanı, eşiyle birlikte kurduğu Bill and Melinda Gates Vakfı’nın hükümetlerden çok daha hızlı hareket edebildiğini söyledi.

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Gates mevcut en iyi aşı projesi adaylarından yedisini seçip üretim tesisleri kuracağını anlattı. Ancak sonunda bu yedi adaydan en iyi ihtimalle ikisinin seçileceğini belirtti. Buna rağmen yedisini birden fonlamasının sebebini de zaman kazanmak olarak açıkladı: “Hangi aşının işe yaradığını görüp sonra fabrikasını kurmakla zaman harcayamayız. Bu yüzden yedisini birden yapmalıyız.”

Bu sürecin sonunda işe yaramayan aşı projeleri için harcanan milyarlarca dolar para ‘çöpe gidecek’. Ancak Gates’e göre salgın nedeniyle trilyonlarca doların kaybedildiği bu durumda milyarlarca doları boşa harcamaya değer.

Gates en iyi senaryoda bir aşı bulmanın 18 ay sürebileceğini, bu yolla zaman kazanabileceklerini ve geçen her bir ayın çok önemli olduğunun altını çizdi.

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Bill and Melinda Gates daha önce de salgınla mücadele için 100 milyon dolar bağışlamıştı. Bill Gates dünyanın potansiyel bir pandemi tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ve buna hazırlıklı olunması gerektiği konusunda yıllardır uyarılarda bulunuyordu.