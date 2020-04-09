Bill Gates: En fazla ölüm gelişen ülkelerde yaşanacak; büyük sıkıntılarla boğuşacaklar

Microsoft’un kurucularından Bill Gates, Covid-19 aşısının seneye sonbahardan önce üretilmesinin zor olduğunu belirterek, salgından gelişmekte olan ülkelerin çok daha fazla etkileneceğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Dünyanın potansiyel bir pandemi tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ve buna hazırlıklı olunması gerektiği konusunda yıllardır uyarılarda bulunan Gates, aşı ve test kapasitesinin artırılmasının önemine değinerek evde uygulanabilen PCR testlerinin de kliniklerde yapılan testler kadar yaygın hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

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‘Seneye sonbahara kadar aşı üretilemeyebilir’

PBS haber kanalına katılan Gates, Covid-19’a karşı aşı çalışmalarının tahmini olarak 2021 sonbaharında sonuçlanabileceğini belirtti.

‘Normale dönüş’ senaryolarını da değerlendiren Gates, Çin’in salgının yayılması için izlediği politikalar kapsamında, maske takma uyarıları ve düzenli ateş ölçümleri yaparak insanları işe gönderdiğine, böyle bir uygulamanın salgının yeniden artmasını engelleme ve normal düzene geçiş noktasında düşünülebileceğini belirtti.

Kalabalık şekilde kamusal alanlarda bulunmanın da halen riskli olduğunu belirten ABD’li iş insanı, farklı yaş gruplarının risk seviyelerini daha iyi öğrendiğimizde, kalabalık alanlarda bulunma konusunda bu bilgilerden hareket ederek farklı uygulamalar izlenebileceğini söyledi.

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‘İş yerlerini kapatmak en doğru adımdı’

Gates, salgının yavaşlatılması konsunda iş yerlerinin üç ay boyunca kapatılmasının hem ekonomik hem de sağlık açısından atılan en doğru adım olduğunu belirtti. Gates, şöyle konuştu: “İnsanların dışarı çıkıp bir şeyler yapmaya ilişkin istekleri ve harcama şekilleri büyük ölçüde değişti.”

Gates, bu değişimden ötürü arzın yeniden iyileştirilebileceğini ama talebin hemen eski seviyelere çıkmayacağını öngördü.

‘Sağlık sistemlerine aşırı yük binecek’

Gelişmekte olan ülkelerdeki vaka ve ölüm sayılarının düşük seyretmesine de değinen Gates, salgın büyümeye devam ettikçe bu ülkelerde sağlık sistemine aşırı yük bineceğini ve insanların toplumsal mesafe kurallarını sağlayamayacağını söyledi.

Gates, şu ifadeleri kullandı: “Zengin ülkelerdeki toplumsal mesafe uygulamaları bu ülkelerde işe yaramayabilir. Maalesef, en fazla ölüm bu ülkelerde yaşanacak ve büyük ekonomik sıkıntılarla boğuşacaklar. Zengin ülkelerin aksine bu ülkeler gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 10’u ya da 20’sini alamıyor”

Fon sağlamıştı

Gates ‘corona’ aşısı bulmak için kurulacak yedi fabrikaya fon sağlayacağını geçen hafta açıklamış, eşi Melinda’yla birlikte daha önce de salgınla mücadele için 100 milyon dolar bağışlamıştı.