Bill Gates aşı karşıtlarına çıkıştı: Kızamık ve boğmaca ölümleri dönecek

Microsoft’un kurucusu milyarder iş nsanı Bill Gates, kızamık vakalarındaki artışa işaret ederek aşı karşıtlarını hedef aldı.

Fotoğraf: Reuters

Business Insider’da yer alan habere göre halk sağlığı yetkilileri aylardır çocuklarına aşı yaptırmayı reddeden ebeveynlere uyarılarda bulunuyor.

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Reddit’te yayınlanan ‘Bana bir soru sor‘ etkinliğine katılan Bill Gates, “Görece zengin ülkelerde çocukların korunmasına dönük fikir birliğinin kaybolduğunu görüyor olmak şaşırtıcı” dedi.

Gates, kızamık ve boğmacadan kaynaklanan ölümlerin meydana geleceği konusunda da uyardı.

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Japonya’da da kızamık vakaları artışta

Japon devlet kanalı NHK’ye göre, kızamık salgınının ülkedeki 47 eyaletin 20’sini etkiledi ve bu yıl 170’ten fazla vaka tespit edildi.

Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, Japonya’da kızamık vakalarının son 10 yılın en yüksek seviyesinde olduğu kaydedilerek, 49 vakanın Mie eyaletinde ve 47 vakanın da Osaka’da belirlendiği bilgisi verildi.





