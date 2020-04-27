Bilişimciler: Hükümetin üç yılda 1 milyon yazılımcı hedefi gerçekçi değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bilişim ve yazılım sektörü temsilcileriyle video konferans yöntemiyle görüşerek sorunlarını dinledi. Sektör temsilcileri, hükümetin ‘üç yılda 1 milyon yazılımcı istihdam etme’ hedefinin gerçekçi olmadığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Milliyet’ten Şevket Yaman’ın haberine göre sektör temsilcileri görüşmede, hem daha önceden var olan hem de corona virüsü salgınından kaynaklanan sorunlarını anlattı. Bilişim sektörünün aslında tüm sektörlerin altyapısını oluşturduğuna dikkat çeken temsilciler, bunun salgın nedeniyle evden çalışmanın yoğunlaştığı bu dönemde daha net görüldüğünü ifade etti.

Reklam

‘Yüzde 60’ı işsiz‘

Bilişim sektörünün de ekonomik destek paketlerinin kapsamına alınmasını isteyen sektör temsilcileri görüşmede, yetişmiş eleman sorunundan da yakınarak beyin göçüne dikkat çekti.

Bilişim ve yazılım alanından yılda 12 bin öğrencinin mezun olduğunu bunların yüzde 60’ının işsiz olduğunu belirten bilişimciler, hükümetin ‘üç yılda 1 milyon yazılımcı istihdam etme hedefi’nin mevcut koşullarda gerçekçi görünmediğini vurguladı.

‘Güven ortamı şart’

Kılıçdaroğlu, beyin göçünün engellenmesi için Türkiye’de bir güven ortamı oluşturulması gerektiğini belirterek, “Türkiye’nin her alanda üretmesi lazım. Özellikle katma değeri yüksek ürün dediğimiz teknolojik ürünlere yoğunlaşması lazım. Gençlerimizin kendi ülkelerini bırakıp bir şekliyle yurt dışına gitmeleri en çok üzüldüğüm konulardan biri” dedi.

Reklam

Bir altyapı oluşturulması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: “Gençlerimiz burada doğuyor, okuyor, yetişiyor ama tam verimli çağa geldiğinde gidiyor. Bunu artık kabul edemeyiz. Beyin göçünü tersine çevirmeliyiz. Kendi iş gücümüzü Türkiye’de tutmalıyız. Bunu sağlamak için de Türkiye’de güven ortamını oluşturmalıyız. Bir altyapı oluşturmalıyız. Bu bütünlüklü bir iştir ve eğitim sistemi ile birlikte planlanmalıdır. Eğitim ve sanayi iş birliğinde olmalıdır. Sadece bununla da değil. Yurt dışından itibar gören güçlü bir demokrasi ve yargı bağımsızlığına sahip olmalıyız.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 21 Nisan’daki kabine toplantısından sonra yazılım sektörünün sürekli gelişim hâlinde olduğunu, bu yüzden bu alanda bir çalışma başlatacaklarını açıklamıştı. Hedefi üç yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirmek olan program için BTK Akademi Eğitim Portalı’nın kullanılacağını ifade eden Erdoğan, derslerin bu portal üzerinden çevrimiçi olarak yapılacağını belirtmişti.